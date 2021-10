Marseille Abbaye de Saint-Victor Bouches-du-Rhône, Marseille LA CHAMBRE D’IGNACE – Rencontre littéraire et atelier d’écriture avec Corine Robet Abbaye de Saint-Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LA CHAMBRE D’IGNACE – Rencontre littéraire et atelier d’écriture avec Corine Robet Abbaye de Saint-Victor, 23 octobre 2021, Marseille. LA CHAMBRE D’IGNACE – Rencontre littéraire et atelier d’écriture avec Corine Robet

Abbaye de Saint-Victor, le samedi 23 octobre à 16:00 Entrée libre

A l’occasion de la parution de « La Chambre d’Ignace » (éditions Lessius), l’auteur viendra nous parler de sa démarche, nous lire des extraits de son livre et nous inviter à écrire nous-mêmes. Abbaye de Saint-Victor 165 rue Sainte Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Abbaye de Saint-Victor Adresse 165 rue Sainte Marseille Ville Marseille lieuville Abbaye de Saint-Victor Marseille