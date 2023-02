La chambre des visiteurs #7 – A table, 20 mai 2023, Rouen .

La chambre des visiteurs #7 – A table

2 Rue Jacques Villon Rouen Seine-Maritime

2023-05-20 14:00:00 14:00:00 – 2023-07-20 18:00:00 18:00:00

Rouen

Seine-Maritime

Le thème retenu pour la 7e édition de La Chambre des visiteurs va permettre de «passer à table». Il s’agit de la table, qu’elle soit à manger ou de jeu, et des expressions qui en parlent. La table est l’endroit où l’on se réunit, on partage, on débat ! Que ce soit à la maison, au bistrot ou dans la salle de réunion. L’art culinaire et la gastronomie française seront mises à l’honneur. D’ailleurs, Rouen est la première et seule ville française, à devenir « ville créative de l’Unesco pour la gastronomie » 2021.

La sélection proposée illustre la grande diversité des collections des musées de la RMM. Et comme à chaque édition, la liste d’œuvres comprend des objets surprenants qui susciteront la curiosité et peut-être le vote : un biberon antique, des vases à boire, de la vaisselle et des couverts d’apparat et bien plus encore… !

+33 2 35 71 28 40 https://lachambredesvisiteurs.com/

