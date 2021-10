LA CHAMBRE DES VISITEURS – 6EME EDITION Musée des Beaux-Arts de Rouen, 23 octobre 2021, Rouen.

LA CHAMBRE DES VISITEURS – 6EME EDITION

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le samedi 23 octobre à 00:00

Depuis 2016 et le lancement de la première édition de la Chambre des visiteurs, la RMM invite tous les ans le public à voter pour les œuvres qu’il souhaite voir sortir des réserves et exposer en salles. Une manière participative et ludique de dialoguer avec les collections. Cette année, le thème retenu pour la 6ème édition de la Chambre des visiteurs va nous permettre de « reprendre du poil de la bête » puisqu’il s’agit du poil, des cheveux et de la barbe, et des expressions qui en parlent. Pas moins d’une vingtaine d’expressions courantes, que chacun utilise au quotidien, tournent autour du poil : aussi insigni ant soit-il, il est toujours là pour se rappeler à nous (et nous gratter parfois…). La sélection proposée illustre la grande diversité des collections des musées de la RMM. Et comme à chaque édition, la liste d’œuvres comprend des objets surprenants qui susciteront la curiosité et peut-être le vote : une étrille, un collier d’esclavage, une serrure à moraillon, un chasse-mouches, des miniatures délicates en cheveux, une race de chien à tondre, un sif et en ivoire… et bien plus encore. Le vote, gratuit et en quelques clics, est ouvert à partir du 23 octobre sur le site [www.lachambredesvisiteurs.com](http://www.lachambredesvisiteurs.com)

Une sélection au(x) poil(s) !

