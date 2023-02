La Chambre des Merveilles – Théâtre des Variétés (Paris) THEATRE DES VARIETES, 7 février 2023, PARIS.

THEATRE DES VARIETES PARIS 7 Boulevard Montmartre 75002

LA CHAMBRE DES MERVEILLES

Auteur : Julien SANDREL

(d’après un roman paru aux Editions Calmann-Lévy © 2018)

Adaptateur et Metteur en scène : Jean-Philippe DAGUERRE

Suite à son succès au dernier Festival d’Avignon, La Chambre Des Merveilles, s’installe à Paris. Une adaptation théâtrale émouvante, drôle et enlevée du Best-Seller de Julien Sandrel.

Louis a 12 ans. Un matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle ne l’écoute pas, trop concentrée sur son travail. Vexé, il part avec son skate et se fait percuter de plein fouet par un camion.

Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur.

En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma découvre un carnet sous le matelas de son fils dans lequel il a répertorié toutes les expériences qu’il aimerait vivre un jour : la liste de ses « Merveilles ».

Par amour pour son fils, Thelma va réaliser ses plus grands rêves à la place de son fils et les lui raconter en espérant que ça l’aide à se réveiller. Mais ce n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado quand on a quarante ans…

De situations cocasses en rencontres inattendues, ce spectacle remplit de joie et d’espoir

Distribution :

Magali GENOUD

Marie-Christine LETORT

Juliette BEHAR

Théophile BAQUET

Jean Aloïs BELBACHIR

Hervé HAINE en alternance avec Romain LAGARDE

Durée : 1h20 soit 80 min.

PRODUCTION :

Théâtre des Variétés en coproduction avec Atelier Théâtre Actuel, Fiva Production,

Le Grenier de Babouchka, MK PROD’, le Théâtre Rive Gauche et RSC P

