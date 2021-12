La Chambre d’Émilie Le Rize, 16 avril 2022, Villeurbanne.

La Chambre d’Émilie

Le Rize, le samedi 16 avril 2022 à 16:00

**D’après Émilie Pastèque de Ludovic Flamant et Emmanuelle Houdart** **Spectacle par la compagnie Dirada** Silence, Emilie dort. Nous devons rentrer dans sa chambre sur la pointe des pieds… On y rencontre un tas de choses : plumes, pinceaux, boîtes, valises, cubes, poupées… Un monde dominé par la couleur rouge, et dans lequel chaque enfant peut s’identifier : empiler, aligner, vider, remplir des sacs, des valises. Les gestes de l’enfance sont tous là, et se tissent poétiquement par le jeu de deux danseuses : Betty Bertrand et Giovanna Parpagiola. Un conte dansé, métaphore intérieure du jardin d’enfant et de l’ouverture au monde, pour grandir.

Silence, Emilie dort. Nous devons rentrer dans sa chambre sur la pointe des pieds… Un conte dansé, métaphore intérieure du jardin d’enfant et de l’ouverture au monde, pour grandir.

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T17:00:00