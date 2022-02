La chambre d’Émilie Le Rize, 16 avril 2022, Villeurbanne.

La chambre d’Émilie

Le Rize, le samedi 16 avril à 16:00

D’après Émilie Pastèque de Ludovic Flamant et Emmanuelle Houdart Par la compagnie Dirada Silence, Émilie dort. Nous devons rentrer dans sa chambre sur la pointe des pieds… On y rencontre un tas de choses : plumes, pinceaux, boîtes, valises, cubes, poupées… Un monde dominé par la couleur rouge, et dans lequel chaque enfant peut s’identifier : empiler, aligner, vider, remplir des sacs, des valises. Les gestes de l’enfance sont tous là, et se tissent poétiquement par le jeu de deux danseuses : Betty Bertrand et Giovanna Parpagiola. Un conte dansé, métaphore intérieure du jardin d’enfant et de l’ouverture au monde, pour grandir. Durée : 40 min A partir de 4 ans Réservation en ligne

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T17:00:00