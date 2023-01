La chambre d’eaux Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

La chambre d’eaux Besançon, 4 février 2023, Besançon . La chambre d’eaux Auditorium du Conservatoire Cité des Arts, 1 Passage des Arts, 12 Av. Arthur Gaulard Besançon Doubs Cité des Arts, 1 Passage des Arts, 12 Av. Arthur Gaulard Auditorium du Conservatoire

2023-02-04 – 2023-02-04

Cité des Arts, 1 Passage des Arts, 12 Av. Arthur Gaulard Auditorium du Conservatoire

Besançon

Doubs Solo pour une danseuse, un musicien& un danseur en langue des signes française.

Représentations en partenariat avec le Département du Doubs et le Conservatoire de Grand Besançon Métropole dans le cadre de la Saison Numérique. +33 3 81 25 51 45 Cité des Arts, 1 Passage des Arts, 12 Av. Arthur Gaulard Auditorium du Conservatoire Besançon

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs Cité des Arts, 1 Passage des Arts, 12 Av. Arthur Gaulard Auditorium du Conservatoire Ville Besançon lieuville Cité des Arts, 1 Passage des Arts, 12 Av. Arthur Gaulard Auditorium du Conservatoire Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

La chambre d’eaux Besançon 2023-02-04 was last modified: by La chambre d’eaux Besançon Besançon 4 février 2023 1 Passage des Arts 12 Av. Arthur Gaulard Besançon Doubs Auditorium du Conservatoire Cité des Arts Besançon Doubs

Besançon Doubs