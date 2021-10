La chambre de Miléna Clessé, 9 octobre 2021, Clessé.

La chambre de Miléna 2021-10-09 – 2021-10-09

Clessé Deux-Sèvres Clessé

5 EUR ” La chambre de Milena ” dévoile l’existence de Milena Jesenskà, de son enfance derrière la fenêtre, “avec vue sur le monde”, à son décès dans un camp nazi, en passant par les bombardements ou ses rêveries passionnées et passionnelles avec l’écrivain Franz Kafka, dont elle fût la traductrice. Une histoire d’amour emportée dans la tourmente de la Grande Histoire… Une histoire intime et universelle à la fois…

Texte et mise en scène : Filip Forgeau . Jeu : Soizic Gourvil . Voix off : Daniel Mesguich

Spectacle à partir de 13 ans.

Moment convivial à l ‘issue de le représentation.

non communiqué

dernière mise à jour : 2021-10-01 par