La chambre de Louis – Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Catégories d’évènement: 22300

Trédrez-Locquémeau

La chambre de Louis – Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau, 5 août 2022, Trédrez-Locquémeau. La chambre de Louis – Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau

2022-08-05 – 2022-08-05

Trédrez-Locquémeau 22300 Concert organisé par l’association Tohu Bohu dans le cadre du festival « Les Petits Concerts des Voisins ».

Musiques françaises du temps de Louis XIV, agrémentées de textes, chroniques et anecdotes sur la musique et les musiciens du grand siècle. Concert organisé par l’association Tohu Bohu dans le cadre du festival « Les Petits Concerts des Voisins ».

Musiques françaises du temps de Louis XIV, agrémentées de textes, chroniques et anecdotes sur la musique et les musiciens du grand siècle. Trédrez-Locquémeau

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 22300, Trédrez-Locquémeau Autres Lieu Trédrez-Locquémeau Adresse Ville Trédrez-Locquémeau lieuville Trédrez-Locquémeau Departement 22300

Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau 22300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tredrez-locquemeau/

La chambre de Louis – Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau 2022-08-05 was last modified: by La chambre de Louis – Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau 5 août 2022 22300 Trédrez-Locquémeau

Trédrez-Locquémeau 22300