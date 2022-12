Tarot Trans La Chambre claire – Université Rennes 2, 16 janvier 2023, Rennes.

Tarot Trans 16 janvier – 10 mars 2023 La Chambre claire – Université Rennes 2

Entrée libre

Photographies de Zaida González Ríos handicap moteur mi

La Chambre claire – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Entrée libre et gratuite

0299141141 https://culture.service.univ-rennes2.fr La Chambre Claire (hall du Bât. P, campus Villejean, Université Rennes 2) accueille plusieurs expositions par an. Assurée par le service culturel de l’université, sa programmation présente en priorité des projets photographiques, mais aussi de la gravure, du dessin… Les vernissages sont ouverts à tou·tes et sont l’occasion de rencontrer les artistes et d’échanger sur les œuvres.

Tarot Trans est un projet photographique de l’artiste chilienne Zaida González Ríos qui s’approprie les 22 arcanes majeurs du Tarot en remplaçant les figures des cartes par des modèles non standardisés, tels que des personnes transgenres, des migrants, des personnes handicapées, des personnes âgées et d’autres personnes qui correspondent au sens de la carte attribuée. Au Chili, les groupes minorisés sont nombreux à s’organiser et à manifester pour que leurs droits soient respectés, pour l’inclusion sociale et pour la fin de la discrimination. Les groupes LGBTQIA+ et les migrants en particulier, ont été victimes d’abus répétés, d’homicides et de féminicides volontaires.

La relation qui se crée entre le tarot et ces groupes de personnes, grâce au support même, doit implicitement servir à faire tomber les masques. Ce jeu de cartes est consulté par de nombreuses personnes appartenant à toutes les couches socioculturelles. Bénéficiant d’une diffusion massive et populaire, il s’agit donc d’un média très visible et auquel on peut facilement s’identifier. Il est construit sur l’union du langage et de la vision. Le tarot est également l’une des traditions magiques principales de l’occident, il véhicule une riche iconographie et de nombreux symboles intéressants à contextualiser dans une représentation non normative. Chaque carte a permis d’extraire un ensemble de valeurs identificatrices pour une réflexion qui se manifeste à travers des concepts tels que : la liberté, l’indépendance, le pouvoir, la création, l’autorité, la sagesse, la revendication, l’amour, la lutte, la transcendance, la victoire et la guérison, entre autres.

Vernissage le mercredi 18 janvier à partir de 13h en présence de l’artiste.

Une exposition présentée dans le cadre de la 34e édition du festival Travelling qui poursuit cette année ses explorations en terres cinématographiques chiliennes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-16T08:00:00+01:00

2023-03-10T19:00:00+01:00

© Zaida González Ríos