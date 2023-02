LA CHAMADE DU TAMBOURINAIRE BATTANT ATELIER DU PLATEAU, 9 février 2023, PARIS.

LA CHAMADE DU TAMBOURINAIRE BATTANT ATELIER DU PLATEAU. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Pour qui le tambourinaire bat-il sa chamade ? Quelles sont les exigences politiques, sociales et économiques de l’amour ? La musique libre et imprévisible du violoniste Clément Janinet sur les textes et la voix du poète-musicien Ze Jam risque de nous apporter des réponses. Bienvenue au royaume du cœur souverain, cette clairière intime où s’épanouit la liberté d’être soi-même. Sans faire l’impasse sur nos lâchetés, les deux artistes nous livrent une proposition de contes d’amour à la fois douce et piquante.Laissez-vous conter l’aventure universelle du cœur, laissez-vous bercer par la Chamade…

ATELIER DU PLATEAU PARIS 5, rue du Plateau Paris

