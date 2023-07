Le Parcours des Fées #14 La Chalp Crévoux, 2 juillet 2023, Crévoux.

Crévoux,Hautes-Alpes

Parcours artistique et poétique sur un sentier de randonnée en vallée de Crévoux, au cœur des Hautes-Alpes. Musée à ciel ouvert mêlant art et paysage. Une 14ème édition en 2023 !.

2023-07-02 fin : 2023-08-31 . EUR.

La Chalp Pont du Plan

Crévoux 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



An artistic and poetic journey along a hiking trail in the Crévoux valley, in the heart of the Hautes-Alpes. An open-air museum combining art and landscape. 14th edition in 2023!

Un recorrido artístico y poético por una ruta de senderismo en el valle de Crévoux, en el corazón de los Altos Alpes. Un museo al aire libre que combina arte y paisaje. 14ª edición en 2023

Ein künstlerischer und poetischer Parcours auf einem Wanderweg im Crévoux-Tal im Herzen der Hautes-Alpes. Freilichtmuseum, das Kunst und Landschaft miteinander verbindet. Eine 14. Ausgabe im Jahr 2023!

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon