LA CHALIBAUDE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LA CHALIBAUDE Château-Gontier-sur-Mayenne, 25 juin 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. LA CHALIBAUDE Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-06-25 – 2022-06-25

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Festival des arts de la rue, la Chalibaude a été créée en 1989 et propose chaque année sur le dernier week-end de juin une programmation haute en couleurs ! Venez découvrir des propositions circassiennes, du théâtre burlesque, de la danse, des arts plastiques… Toute les informations et la programmation sur le site internet : www.chalibaude.fr ou sur la page Facebook La Chalibaude Renseignements 02 43 09 55 97 – culture@chateaugontier.fr Les 25 et 26 juin, rendez-vous dans le centre ville de Château-Gontier pour l’édition 2022 de la Chalibaude, le festival des arts de la rue ! culture@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 97 https://chalibaude.fr/ Festival des arts de la rue, la Chalibaude a été créée en 1989 et propose chaque année sur le dernier week-end de juin une programmation haute en couleurs ! Venez découvrir des propositions circassiennes, du théâtre burlesque, de la danse, des arts plastiques… Toute les informations et la programmation sur le site internet : www.chalibaude.fr ou sur la page Facebook La Chalibaude Renseignements 02 43 09 55 97 – culture@chateaugontier.fr Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

LA CHALIBAUDE Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-06-25 was last modified: by LA CHALIBAUDE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 25 juin 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne