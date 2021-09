La chaleur – Madeleine Fournier – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 15 janvier 2022, Nantes.

Danse. La chaleur, c’est l’amitié, la joie d’être ensemble et l’amour. La chaleur, c’est aussi la sécheresse, le réchauffement climatique ou le désert. Ce qui commence finit. Un cycle de vie – et de mort – que la chorégraphe Madeleine Fournier célèbre ici en puisant dans le répertoire de l’opéra et de la musique baroque du compositeur Purcell. Ici, chaque fin de mouvement chorégraphique et musical devient le commencement d’un nouveau, et embrasse dans le même temps célébration et deuil, joie et mélancolie. Par le souffle et la voix, le chant et la danse, le son et la présence, les mots et les corps, cette pièce de groupe fait corps et chœur à plusieurs. Des corps traversant et traversés par les corps des autres, qui composent un nouveau cycle du vivant, dans un environnement tout à la fois léger et tellurique, brut et aérien.Chorégraphie : Madeleine FournierAvec Jonas Chéreau, Madeleine Fournier, Catherine Hershey, Corentin Le Flohic, Johann Nöhles Durée : 1h Dans le cadre du Festival Trajectoires (du 14 au 30 janvier 2022)

