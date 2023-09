L’ARBRE QUI PLANTAIT DES HOMMES – LA CHAISE ROUGE A POUANCÉ La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou, 12 novembre 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Pièce de théâtre « L’arbre qui plantait des hommes » proposée à la Ferme-Auberge de la Chaise Rouge à Pouancé, pour plusieurs représentations..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

La Chaise Rouge La Haute-Herberie

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Play « L’arbre qui plantait des hommes » proposed at the Ferme-Auberge de la Chaise Rouge in Pouancé, for several performances.

Obra de teatro « L’arbre qui plantait des hommes » (El árbol que plantaba a los hombres) propuesta en el Ferme-Auberge de la Chaise Rouge de Pouancé, para varias representaciones.

Theaterstück « L’arbre qui plantait des hommes », das in der Ferme-Auberge de la Chaise Rouge in Pouancé für mehrere Aufführungen angeboten wird.

Mise à jour le 2023-08-24 par eSPRIT Pays de la Loire