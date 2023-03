LE CABARET DE MARIE-CHARLOTTE – LA CHAISE ROUGE La Chaise Rouge Ombrée d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire . 11 40 EUR Marie-Charlotte, meneuse de revue d’un soir, vient conquérir le monde par son extravagance, son manque de sobriété, son humilité inexistante. Et c’est avec son complice « Biquet » qu’ils enchaînent avec humour et décalage des pans de leur vie trépidante. Interprétation : Carole Galisson et Jérôme Paillat

Mise en scène : Benoît Gérard « Le Cabaret de Marie-Charlotte » proposé par la Cie Cosnet à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations. billetterie@lachaiserouge.fr +33 2 41 92 62 82 http://www.lachaiserouge.fr/ La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

