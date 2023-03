La chaise en carton ouvre les portes de son atelier ! La chaise en carton Le Mas-d'Azil Catégories d’Évènement: Ariège

Le Mas-d'Azil

La chaise en carton ouvre les portes de son atelier ! La chaise en carton, 1 avril 2023, Le Mas-d'Azil. La chaise en carton ouvre les portes de son atelier ! 1 et 2 avril La chaise en carton Depuis 2014, je fabrique du mobilier et des accessoires uniquement avec du carton d’emballage que je récupère.

Je travaille avec des outils à main : cutter, règle, équerre…

Je découpe puis j’assemble selon deux techniques : les traverses croisées ou le boitage.

Je privilégie les finitions en carton brut verni mais je peux aussi choisir d’appliquer du papier artisanal ou de la peinture acrylique.

De la découpe à la dernière couche de vernis, la création d’un meuble en carton requiert plusieurs heures de travail :

• Etagère cube : 5 heures

• Fauteuil : 20 heures

• Meuble de rangement (avec tiroirs) : 45 à 50 heures Je réalise différents types de meubles sur commande : commode, chiffonnier, meuble TV, bibliothèque, fauteuil, banquette, armoire/dressing, chevets, bureau…

Au programme de ces deux journées:

– Démonstration et échanges autour des différentes techniques de fabrication de mobilier en carton.

– Visite de l’atelier et présentation des projets en cours, des outils, des matériaux utilisés… La chaise en carton 8 Avenue de la grotte 09290 Le Mas d’Azil Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachaiseencarton »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 carton recyclage La chaise en carton

Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Le Mas-d'Azil Autres Lieu La chaise en carton Adresse 8 Avenue de la grotte 09290 Le Mas d'Azil Ville Le Mas-d'Azil Departement Ariège Lieu Ville La chaise en carton Le Mas-d'Azil

La chaise en carton Le Mas-d'Azil Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas-d'azil/

La chaise en carton ouvre les portes de son atelier ! La chaise en carton 2023-04-01 was last modified: by La chaise en carton ouvre les portes de son atelier ! La chaise en carton La chaise en carton 1 avril 2023 La chaise en carton Le Mas-d'Azil Le Mas-d'Azil

Le Mas-d'Azil Ariège