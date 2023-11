Les Samedis de Saint-Jean La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Les Samedis de Saint-Jean La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie La Chaise-Dieu, 3 février 2024, La Chaise-Dieu. Les Samedis de Saint-Jean Samedi 3 février 2024, 09h30 La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie Goûter, approfondir, se nourrir des écrits du disciple bien-aimé. Programme de la journée 09 h 30 Messe

10 h 30 Lecture de l’Évangile avec frère Jean-Athanase

12 h 30 Repas avec les frères

14 h 30 Chapelet animé

15 h 00 Atelier Saint-Jean avec frère Jean-Athanase

Trimestriel Prochaine journée : Samedi 4 mai 2024 La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie Prieuré Sainte Marie 2, place de l'Écho 43160 La Chaise-Dieu

Jean évangile Frère Jean d'Éphèse

