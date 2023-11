La Halte Béthanie La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Halte Béthanie La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie La Chaise-Dieu, 11 novembre 2023, La Chaise-Dieu. La Halte Béthanie Samedi 11 novembre, 09h00 La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie L’organisation du repas nécessite de vous manifester à l’avance. Programme de la journée Événement mensuel 09 h 00 Confessions au Prieuré

09 h 30 Messe au Prieuré (sauf le 11 novembre à la chapelle des Pénitents et le 15 juin à l’abbatiale)

10 h 30 Enseignement avec le père Raphaël

12 h 15 Office du milieu du jour

12 h 30 Repas partagé avec les frères

14 h 15 Chapelet avec un frère

La Chaise-Dieu – Prieuré Sainte Marie Prieuré Sainte Marie 2, place de l'Écho 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

