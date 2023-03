Les rendez-vous du Printemps du patrimoine en Haute-Loire La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Les rendez-vous du Printemps du patrimoine en Haute-Loire, 7 avril 2023, La Chaise-Dieu . Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

2023-04-07 10:30:00 – 2023-04-07 12:00:00

Haute-Loire . EUR 6 6 Des rendez-vous autour du patrimoine dans toute la Haute-Loire sont proposés en parallèle à l’exposition de l’école de Chaillot à l’Hôtel du Département du 5 avril au 7 mai 2023. A La Chaise-Dieu : 5 visites guidées, 2 conférences et une exposition reservation@chaisedieu.fr +33 4 71 00 01 16 https://www.chaisedieu.fr/ La Chaise-Dieu

