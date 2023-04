Foire aux champignons de La Chaise-Dieu, 26 octobre 2023, La Chaise-Dieu.

Traditionnelle foire aux champignons dès 7h jeudi 27 octobre: achat de champignons et grand marché de produits divers. Dégustation de tripes et de champignons dans les restaurants locaux. Exposition de mousse et lichens. A 18h, omelette aux champignons..

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional mushroom fair from 7am Thursday 27 October: purchase of mushrooms and large market of various products. Tasting of tripe and mushrooms in local restaurants. Exhibition of moss and lichens. At 6pm, mushroom omelette.

Feria tradicional de las setas a partir de las 7 de la mañana del jueves 27 de octubre: compra de setas y un gran mercado de productos diversos. Degustación de callos y setas en restaurantes locales. Exposición de musgos y líquenes. A las 6 de la tarde, tortilla de champiñones.

Traditioneller Pilzmarkt ab 7 Uhr am Donnerstag, den 27. Oktober: Pilze kaufen und großer Markt mit verschiedenen Produkten. Verkostung von Kutteln und Pilzen in den örtlichen Restaurants. Ausstellung von Moosen und Flechten. Um 18 Uhr: Pilzomelette.

