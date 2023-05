Conférence «Autour du Messie de Haendel» Chapelle des pénitents, 21 août 2023, La Chaise-Dieu.

A 19h, en partenariat avec le Festival de Musique de La Chaise Dieu, les amis de l’abbatiale, vous invitent à une conférence « Autour du Messie de Haendel » par Julien Courtois, directeur du Centre de Musique Sacrée du Puy en Velay..

2023-08-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-21 . .

Chapelle des pénitents Rue Saint Robert

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At 7 pm, in partnership with the Music Festival of La Chaise Dieu, the friends of the abbey church invite you to a conference « Around Handel’s Messiah » by Julien Courtois, director of the Centre de Musique Sacrée du Puy en Velay.

A las 19:00 h, en colaboración con el Festival de Música de La Chaise Dieu, los Amigos de la Iglesia Abadía le invitan a la conferencia « En torno al Mesías de Haendel », a cargo de Julien Courtois, director del Centro de Música Sacra del Puy en Velay.

Um 19 Uhr laden die Freunde der Abteikirche in Partnerschaft mit dem Musikfestival von La Chaise Dieu zu einem Vortrag « Rund um Händels Messias » von Julien Courtois, dem Leiter des Zentrums für Kirchenmusik in Le Puy en Velay, ein.

