Conférence «Autour de la Passion selon Saint Jean» Abbaye de La Chaise-Dieu, 19 août 2023, La Chaise-Dieu.

A 19h, en partenariat avec le Festival de Musique de La Chaise-Dieu, les Amis de l’abbatiale vous invitent à une conférence «Autour de la Passion selon saint jean» par le père François-Xavier Ledoux o.p. de l’Institut catholique de Paris..

2023-08-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

Abbaye de La Chaise-Dieu Chapelle des Pénitents

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At 7pm, in partnership with the Music Festival of La Chaise-Dieu, the Friends of the Abbey invite you to a conference « Around the Passion according to Saint John » by Father François-Xavier Ledoux o.p. of the Catholic Institute of Paris.

A las 19:00 h, en colaboración con el Festival de Música de La Chaise-Dieu, los Amigos de la Iglesia Abadía le invitan a la conferencia « En torno a la Pasión según San Juan », a cargo del Padre François-Xavier Ledoux o.p. del Instituto Católico de París.

Um 19 Uhr laden die Freunde der Abteikirche in Zusammenarbeit mit dem Musikfestival von La Chaise-Dieu zu einem Vortrag « Rund um die Johannespassion » von Pater François-Xavier Ledoux o.p. vom Institut catholique de Paris ein.

