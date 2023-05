Soirée jeux ! 18, Avenue de la Gare, 5 mai 2023, .

C’est le printemps, les jours rallongent alors profites en, ramènes tes jeux de société préférés et viens passer la soirée au Blizart avec tous tes zamis le Vendredi 5 Mai dès 18h – Possibilité de manger sur place sur réservation..

2023-05-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-05 . .

18, Avenue de la Gare Le Blizart

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



It’s spring, the days are getting longer so take advantage of it, bring your favorite board games and come spend the evening at the Blizart with all your friends on Friday, May 5th from 6pm – Possibility to eat on the spot on reservation.

Es primavera, los días son cada vez más largos, así que aprovéchalo, trae tus juegos de mesa favoritos y ven a pasar la tarde al Blizart con todos tus amigos el viernes 5 de mayo a partir de las 18:00 – Posibilidad de comer in situ previa reserva.

Es ist Frühling, die Tage werden länger, also nutzt die Gelegenheit, bringt eure Lieblings-Gesellschaftsspiele mit und verbringt den Abend im Blizart mit all euren Freunden am Freitag, den 5. Mai ab 18 Uhr – Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay