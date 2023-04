Visite guidée de l’Abbaye de La Chaise-Dieu « thématique famille » 1, Avenue de la Gare, 12 avril 2023, La Chaise-Dieu.

Découverte de l’abbaye à travers la vie quotidienne des moines bénédictins : l’église abbatiale et ses 144 stalles du chœur des moines, le cloître et son lavabo des moines, les 14 tapisseries flamandes du 16ème siècle accompagnant leurs prières….

2023-04-12 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-09 . EUR.

1, Avenue de la Gare Abbaye de La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery of the abbey through the daily life of the Benedictine monks: the abbey church and its 144 stalls of the monks’ choir, the cloister and its monks’ washbasin, the 14 Flemish tapestries of the 16th century accompanying their prayers…

Descubra la abadía a través de la vida cotidiana de los monjes benedictinos: la iglesia abacial y sus 144 sillerías de coro, el claustro y su lavabo de monjes, los 14 tapices flamencos del siglo XVI que acompañan sus oraciones…

Entdeckung der Abtei durch das tägliche Leben der Benediktinermönche: die Abteikirche und ihre 144 Chorgestühle der Mönche, der Kreuzgang und sein Waschbecken der Mönche, die 14 flämischen Wandteppiche aus dem 16. Jahrhundert, die ihre Gebete begleiten…

