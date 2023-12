Veillée de louange La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Veillée de louange Dimanche 31 décembre, 21h00 La Chaise-Dieu – Abbaye Entrée libre

Début : 2023-12-31T21:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Le dimanche 31 décembre à 21h, à l'abbaye de la Chaise-Dieu Veillée d'action de grâce au Prieuré, animée par Les Apôtres de la Paix de Saint-Étienne. La Chaise-Dieu – Abbaye 1, place de l'Écho 43160 La Chaise Dieu France

