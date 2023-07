Session Art et Foi La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Session Art et Foi La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu, 17 août 2023, La Chaise-Dieu. Session Art et Foi 17 – 21 août La Chaise-Dieu – Abbaye Sur inscription Du jeudi 17 août (16h) au lundi 21 août (23h) à l’abbaye de la Chaise-Dieu Thème de la session : le Beauté de la liturgie. À l’école de la liturgie, cette session vous invite à (re) découvrir « la beauté de la vérité de la célébration chrétienne » (pape François, Desiderio desideravi, n. 21) dans ses différentes dimensions (théologiques, liturgiques, esthétiques et éthiques)

approfondir « l’art de célébrer » par le chant, en particulier celui des psaumes

prendre le temps de prier, contempler, marcher, écouter Au programme : des conférences prêchées par le frère François-Xavier Ledoux et des concerts du festival

Pour plus d'informations : https://www.abbaye-chaise-dieu.com/la-paroisse/freres-de-saint-jean/session-art-et-foi/ Attention : certains concerts seront à réserver !

