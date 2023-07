Concert d’Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Concert d’Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu, 10 août 2023, La Chaise-Dieu. Concert d’Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget Jeudi 10 août, 18h00 La Chaise-Dieu – Abbaye Entrée libre Le jeudi 10 août à 18h à l’abbatiale Saint Robert de la Chaise-Dieu Concert d’orgue d’Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget

Programme : Rameaux, l’opéra à l’orgue

L’ensemble du programme est à retrouver sur : https://www.abbaye-chaise-dieu.com/agenda/journees-de-lorgue-7/ La Chaise-Dieu – Abbaye 1, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.abbaye-chaise-dieu.com/agenda/journees-de-lorgue-7/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T18:00:00+02:00 – 2023-08-10T20:00:00+02:00

2023-08-10T18:00:00+02:00 – 2023-08-10T20:00:00+02:00 musique instrument Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu - Abbaye Adresse 1, place de l'Écho 43160 La Chaise Dieu France Ville La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire Lieu Ville La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chaise-dieu/