Quatuor vocal Acap'Alex
Dimanche 23 juillet, 17h30
La Chaise-Dieu – Abbaye
Entrée libre

Le dimanche 23 juillet (17h30), à l'abbaye de la Chaise-Dieu

L'ensemble Acap'Alex, quatuor vocal à voix mixte, est né au cours de l'été 2019 à Alex en Haute-Savoie. Ses quatre membres, amis depuis longtemps et motivés par une envie commune de partager la musique qu'ils aiment autour d'eux, ont petit à petit façonné ce quatuor à leur image.

Il interprétera un répertoire sacré, principalement a capella, avec des polyphonies du Moyen-Âge à nos jours.

La Chaise-Dieu – Abbaye
1, place de l'Écho
43160 La Chaise Dieu
France

