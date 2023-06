Les nocturnes de l’abbatiale La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Les nocturnes de l’abbatiale La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu, 12 juillet 2023, La Chaise-Dieu. Les nocturnes de l’abbatiale Mercredi 12 juillet, 21h45 La Chaise-Dieu – Abbaye Sur inscription Les mercredis et les dimanches, du 9 juillet au 13 août (sauf les 23 juillet et 9 août) à 21h45, à l’abbatiale St Robert de la Chaise-Dieu Veillée en musique avec projection de la tenture expliquée, illumination de l’abbatiale et illustration au grand orgue.

Cette année, nous vous invitons à découvrir le thème de la tenture de chœur : l’Histoire du Salut, choisi par l’abbé et ses moines. Sur trois soirées, vous découvrirez comment les grands mystères de la foi chrétienne ont été mis en image dans les tapisseries de La Chaise-Dieu. La Chaise-Dieu – Abbaye 1, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-chaise-dieu.com/agenda/nocturnes-de-labbatiale-19/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T21:45:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00

2023-07-12T21:45:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00 spectacle musique Groupes : Journée La Chaise-Dieu et Le Puy-en-Velay avec spectacle Puy de Lumières Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu - Abbaye Adresse 1, place de l'Écho 43160 La Chaise Dieu France Ville La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire Lieu Ville La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chaise-dieu/

Les nocturnes de l’abbatiale La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu 2023-07-12 was last modified: by Les nocturnes de l’abbatiale La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu 12 juillet 2023