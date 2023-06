Les vendredis de l’abbatiale La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Les vendredis de l’abbatiale La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu, 7 juillet 2023, La Chaise-Dieu. Les vendredis de l’abbatiale 7 juillet – 11 août, les vendredis La Chaise-Dieu – Abbaye Entrée libre Tous les vendredis du 7 juillet au 11 août, à 21h à l’abbatiale St Robert de la Chaise-Dieu Chant des complies en grégorien et visite nocturne de la sacristie. La Chaise-Dieu – Abbaye 1, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

chant grégorien architecture

