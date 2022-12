La France prie La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

La France prie La Chaise-Dieu – Abbaye, 4 janvier 2023, La Chaise-Dieu. La France prie 4 janvier – 15 février 2023, les mercredis La Chaise-Dieu – Abbaye Prière du chapelet pour la France La Chaise-Dieu – Abbaye 1, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Tous les mercredis de chaque mois, à 18h, à la chapelle Notre-Dame de Bon-Rencontre « La France prie » est une initiative de prière pour la France initiée par des laïcs catholiques. Elle reprend en France une initiative lancée en Autriche le 29 novembre 2021 qui s’est très rapidement développée dans plusieurs pays. Après six semaines elle compte plusieurs milliers de lieux de récitations de chapelets publics chaque mercredi dans le monde entier. En France, plus de 2 508 chapelets sont ainsi priés pour « confier le pays à la Vierge Marie et obtenir d’elle le retour de la paix et de la liberté dans le respect du droit naturel dans la société ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T18:00:00+01:00

2023-02-15T19:00:00+01:00

Lieu La Chaise-Dieu - Abbaye
Adresse 1, place de l'Écho 43160 La Chaise Dieu France
Ville La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire