Les Floralies Internationales – France 2024 sont un évènement majeur du monde végétal. Il permet de réunir une multitude d’acteurs internationaux, passionnés et engagés pour le monde floral et de porter haut les couleurs du design végétal dans sa grande diversité culturelle. Formes, couleurs, odeurs… les Floralies Internationales éveillent les sens et font parler les émotions. Installée au cœur de la Chabotterie, en Vendée, la 13e édition des Floralies Internationales – France bénéficiera du charme typique et de la beauté du lieu dans un cadre naturel à l’énergie apaisante qui constitue un véritable écrin propice à vivre une expérience authentique, au plus près de la nature.Le thème « Jeux de fleurs » en clin d’œil aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et ses déclinaisons, de jeux d’eau, de l’enfance, de l’esprit, de plantes et de l’effort, rappellent que le jeu est l’une des formes les plus anciennes d’interaction sociale humaine. Il fait partie intégrante de toutes les cultures et rassemblera les visiteurs des quatre coins du monde autour de sublimes créations florales et végétales lors de l’évènement. Des espaces d’animations pour petits et grands et de restauration seront accessibles sur le site tout au long de la journée.Nous vous offrons également la possibilité d’assister tous les soirs à un spectacle original composé d’un ensemble de tableaux autour de la beauté du végétal qui viendront s’amplifier pour faire résonner, danser et célébrer les Jeux de fleurs et ses déclinaisons, les jeux d’eau, de l’enfance, de l’esprit, de plantes et de l’effort. Il suscitera l’émotion et le rêve par la beauté florale et végétale des créations.Inscrivez-vous dès à présent à l’Alerte Mise en Vente en cliquant sur le bandeau afin d’être informé de l’ouverture à la vente de la billetterie du spectacle. Vous profiterez ainsi d’une prévente exclusive de 7 jours à l’ouverture de la billetterie ! En plus des meilleures places, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel si vous êtes en possession d’un billet pour la 13e édition des Floralies.

