Afterwork ADN Ouest fait sa rentrée à Quimper !

Afterwork ADN Ouest fait sa rentrée à Quimper ! La Cervoiserie Quimper, 18 janvier 2024, Quimper. Jeudi 18 janvier 2024, 18h00 La Cervoiserie Gratuit, sur inscription Au programme de cette soirée : Faire connaissance avec les entreprises et écoles du réseau

Découvrir et s’impliquer dans les actions de l’association et des communautés

Découvrir la programmation événementielle à venir

Se divertir ! Les membres du GT 29 vous préparent une animation pour faciliter les échanges et découvrir ADN Ouest ! On vous offre le premier verre et de quoi grignoter :-) La Cervoiserie 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.adnouest.org/evenement/adn-ouest-fait-sa-rentree-a-quimper »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00 afterwork numérique ADN Ouest La Cervoiserie 29000 Quimper Finistère

