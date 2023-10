VARIUS FUNKUS LA CERVOISERIE POITEVINE Poitiers, 24 novembre 2023, Poitiers.

VARIUS FUNKUS Vendredi 24 novembre, 20h00 LA CERVOISERIE POITEVINE

Ce groupe de 9 musiciens, originaires de Poitiers, nous concocte une musique funk aux influences variées, telles que James Brown, Stevie Wonder, Jamiroquai, Macéo Parker, Bootsy Collins…

Leurs compositions sont issues d’une large culture musicale allant de la simple mais efficace tournerie « 70 » aux authentiques chansons disco-funk, le tout relevé de solos mâtinés de jazz .

Avec plus d’une centaine de concerts à leur actif Varius Funkus impose avec aisance et panache sa funk puissante, vous captive et vous amène inévitablement à bouger.

Deezer

Facebook

Vidéo

LA CERVOISERIE POITEVINE 216 avenue du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.deezer.com/fr/artist/415125 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/VARIUS-FUNKUS/100038851642742/?paipv=0&eav=Afazdzt83HVQiDMzK-EY-Mjes3EL1ePYHwXL_otl7PBPv6MLbC6TkAU769ehNMYgAP8&_rdr »}, {« data »: {« author »: « France 3 Nouvelle-Aquitaine », « cache_age »: 86400, « description »: « On a rencontru00e9 le collectif des dix musiciens de Varius Funkus. Ce groupe de P-Funk est en ru00e9sidence u00e0 La Rotative de Buxerolles avant de vous pru00e9senter leur concert ce samedi 2 novembre.nEn savoir plus ici : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/laissez-vous-emporter-groove-funk-varius-funkus-concert-rotative-buxerolles-1743171.htmlnImages et montage : Thomas ChapuzotnnToute l’actualitu00e9 en Nouvelle-Aquitaine nu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/nnRejoignez notre communautu00e9 Facebooknu25bahttps://www.facebook.com/France3Aquitainenu25bahttps://www.facebook.com/france3limousin/nu25bahttps://www.facebook.com/France3PoitouCharentes/nnSuivez-nous sur Twitter nu25ba https://twitter.com/F3Aquitainenu25ba https://twitter.com/F3limousinnu25ba https://twitter.com/F3PoitouChtesnnSuivez-nous sur Instagramnu25ba https://www.instagram.com/france3aquitaine/nu25ba https://www.instagram.com/france3limousin/nu25ba https://www.instagram.com/france3poitoucharentes/nnRegardez en direct France 3 NoA nu25ba https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/noannTu00e9lu00e9chargez l’application France 3 Ru00e9gionsnu25ba http://bit.ly/1FPo7GannAbonnez-vous u00e0 notre newsletternu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/abonnements/ », « type »: « video », « title »: « Varius Funkus en ru00e9sidence u00e0 La Rotative de Buxerolles », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ILu88mvwo2s/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ILu88mvwo2s », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwTvW0qRQXV-yvBghNVgqKg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ILu88mvwo2s »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

rock blues