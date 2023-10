CANTUS CORVI LA CERVOISERIE POITEVINE Poitiers, 23 novembre 2023, Poitiers.

CANTUS CORVI Jeudi 23 novembre, 20h00 LA CERVOISERIE POITEVINE

Cantus Corvi propose un répertoire composé à la fois de chansons médiévales, traditionnelles et de chants de pirates sur des instruments acoustiques qui pour certains viennent d’ailleurs, comme le bouzouki (luth grec) ou le oud (luth des pays arabes).

Cantus Corvi c’est un Trad’ n Roll Pirate De l’Irlande aux Seychelles, tambours de guerre, chants du bord, mutineries et histoires de taverne. Un son puissant, une énergie communicative, une musique traditionnelle aux relents de rock pirate.

Bancamp

Vidéo

LA CERVOISERIE POITEVINE 216 avenue du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cantuscorvi.bandcamp.com/ »}, {« data »: {« author »: « Cantus Corvi – Officiel », « cache_age »: 86400, « description »: « Cantus Corvin »Le chant du corbeau »nA lu2019image de son animal-emblu00e8me, la musique de Cantus Corvi survole les u00e9poques et le vaste monde, ravivant les tu00e9moignages du2019un passu00e9 oubliu00e9. Occitanie, Afrique du nord, Galice, Gru00e8ce, les yeux du corbeau brillent des milles couleurs de la mu00e9diterranu00e9e mu00e9diu00e9vale. Ses oreilles ru00e9sonnent de mu00e9lodies celtes du2019Irlande et de Bretagne, du fracas des canons sur lu2019atlantique et du chant des marins les soirs de ripaille. Dans sa voix su2019entremu00ealent priu00e8res et passion, pou00e9sie et promesses de vengeance.nnAvec la participation dennVidu00e9onABL ProductionnRhizome assonImagiViennenSylvia VasseurnnMontageu00a0:nNicolas GallardonnMusiqueu00a0:nCantus CorvinnPrise de sonu00a0:nZ-LabnCantus CorvinnEt aussiu00a0:nTous les Pirates de PictalianL’envers du bocalnLe Cluricaume Cafu00e9nLe Relax barnLe Fest’ u00eelenPoitiers Jeunes u2013 Les Expressifs », « type »: « video », « title »: « Cantus Corvi – teaser 2020 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YD4eOfpu6FE/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YD4eOfpu6FE », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxhoiqZ7I4P-FyYwLT28aiQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=YD4eOfpu6FE »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

Trad’n roll pirate