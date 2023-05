Nos jours heureux ! La Cerlangue, 31 juillet 2023, La Cerlangue.

Nos jours heureux ! 31 juillet – 18 août La Cerlangue Ce séjours se déroule sur 19 jours du 31 juillet au 18 aout – coût journalier 145€

Ce séjour est destiné à des jeunes en situation de handicap (très bonne et bonne autonomie)

La Cerlague est une petite commune rurale situé à l’Ouest du parc naturel des boucles de la Seine et à 30 minutes de la mer. Elle offre un cadre idéal pour profiter de la nature et de la mer. Elle est située à 30 km du Havre, d’Étretat et de Honfleur.

• Promenades et jeux en forêt,

• Baignade et détente à la plage,

• Randonnées et panoramas le long de la côte d’Albâtre,

• Parc de loisirs et animalier de la Sauvagette ou les Nouveaux Jardins de Louane et K.,

• Balade parmi les papillons au Naturospace et visite de la jolie ville de Honfleur,

• Sorties nature au cœur du parc des boucles de la Seine,

• Visite du Havre, classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour son architecture.

