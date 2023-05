Vacances Attitude La Cerlangue, 10 juillet 2023, La Cerlangue.

Vacances Attitude 10 – 22 juillet La Cerlangue Nos séjours se déroulent en deux formules : 7 jours (du 10 juillet au 16 juillet – du 16 juillet au 22 juillet )coût journalier 170€ et 13 jours (du 10 juillet au 22 juillet ).coût journalier 143€

Ce séjour est destiné à des jeunes en situation de handicap de très bonne et bonne autonomie.

Durant ce séjour, nos jeunes porteurs de handicap mental cohabiteront avec un groupe de jeunes ordinaire dans un projet d’inclusion.

Chaque groupe fera ses choix parmi cet ensemble :

La Cerlague est une petite commune rurale situé à l’Ouest du parc naturel des boucles de la Seine et à 30 minutes de la mer. Elle offre un cadre idéal pour profiter de la nature et de la mer. Elle est située à 30 km du Havre, d’Étretat et de Honfleur.

• Promenades et jeux en forêt,

• Baignade et détente à la plage,

• Randonnées et panoramas le long de la côte d’Albâtre,

• Parc de loisirs et animalier de la Sauvagette ou les Nouveaux Jardins de Louane et K.,

• Balade parmi les papillons au Naturospace et visite de la jolie ville de Honfleur,

• Sorties nature au cœur du parc des boucles de la Seine,

• Visite du Havre, classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour son architecture.

La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie sv-caen@eedf.fr 02 31 78 15 15

