Zarboutan Tour – Balade urbaine en ville de Saint-Paul La cerise Saint-Paul Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Zarboutan Tour – Balade urbaine en ville de Saint-Paul La cerise Saint-Paul, 16 septembre 2023, Saint-Paul. Zarboutan Tour – Balade urbaine en ville de Saint-Paul Samedi 16 septembre, 09h00 La cerise À prévoit chapeau, Basket, Protection solaire, Eau, Place limité à 15 personnes À travers cette balade urbaine en ville de Saint-Paul, venez découvrir le patrimoine du sport raconté par le patrimoine vivant : nos gramouns, ces zarlors de la culture réunionnaise, vous racontent leurs souvenirs et la mémoire du tan lontan.

Football, pêche, solidarité et débrouillardise…

Rdv à 9h00 devant la Cerise (Resto, Bar,…). Vyin akout’ nout’ zistwar ! avec le label Ville d’art et d’histoire. La cerise la cerise 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97460 La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262457641 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.culturel@mairie-saint-paul.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00 ©Mairie Saint-Paul Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Autres Lieu La cerise Adresse la cerise 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul Lieu Ville La cerise Saint-Paul latitude longitude -21.007131;55.272554

La cerise Saint-Paul https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul/