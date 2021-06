Oudon Oudon Loire-Atlantique, Oudon LA CERISAIE D’ANTON TCHEKHOV – THÉÂTRE DU CHIFFON ROUGE Oudon Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Oudon Loire-Atlantique Le Théâtre du Chiffon Rouge présente « La Cerisaie » d’Anton Tchekhov au Parc de la Pilardière à Oudon ! Prix libre. Sur réservation. Le Théâtre du Chiffon Rouge présente « La Cerisaie » d’Anton Tchekhov au Parc de la Pilardière à Oudon ! +33 6 72 25 32 31 Le Théâtre du Chiffon Rouge présente « La Cerisaie » d’Anton Tchekhov au Parc de la Pilardière à Oudon ! Prix libre. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Oudon Étiquettes évènement : Autres Lieu Oudon Adresse Ville Oudon lieuville 47.35692#-1.28014