LA CÉRÉMONIE

du dimanche 20 mars au dimanche 29 mai à Maison des Arts Georges et Claude Pompidou

**Alison Flora** et **Floryan Varennes** ne se connaissent pas, il·elle se rencontrent pour la première fois à l’occasion de cette exposition à la Maison des arts. Pourtant, leurs œuvres témoignent d’une inspiration commune : l’univers visuel du Moyen Âge occidental. Alison Flora peint avec son propre sang, selon un protocole précisément encadré qui s’apparente à un véritable rituel. Les peintures réalisées avec cette substance à la forte charge symbolique révèlent un goût pour la mise en scène surréaliste. Certaines de ses œuvres les plus marquantes décrivent d’éloquentes figures féminines au cœur d’architectures d’inspiration gothique. Reflet de réflexions intimes de l’artiste, ces images ne manquent pas de résonner à une époque où l’on repense la place des femmes à travers l’Histoire. Les œuvres sculpturales de Floryan Varennes évoquent le corps sans jamais le montrer. Ce sont ses attributs, de protection ou de contrainte, qui sont mis en scène. Armes en verre déposées sur un parterre de lavande, lettrage gothique découpé dans un papier irisé, salle d’armes ornée d’orthèses médicales, herse de château fort en cuir rembourré. Si les motifs médiévaux sont bien récurrents dans l’œuvre de Floryan Varennes, la virilité qui leur est traditionnellement associée est repensée avec fragilité sous l’angle du soin, de l’érotisme et de l’ambivalence des représentations de genre.

L'exposition réunit deux artistes contemporains, dont les pratiques empruntent aux références visuelles du passé, et notamment à l'univers médiéval. Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 av Germain Canet 46160 Cajarc

