Domaine de Boisbuchet, le dimanche 19 septembre à 17:00

### Une dégustation de thé japonais, servi de manière cérémoniale dans la maison japonaise et accompagné d’explications sur l’esthétique japonaise. La maison d’hôtes japonaise au Domaine de Boisbuchet date de 1864 et constitue le cadre authentique de cette introduction à l’architecture et aux coutumes du Japon traditionnel. Les explications du directeur artistique de Boisbuchet seront accompagnées d’une présentation cérémoniale de thé japonais original.

Tarif : 15 € /personne. Sur inscription. Accueil au moulin.

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

