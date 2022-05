La céramique : un fil conducteur pour la découverte des cultures de la fin de la préhistoire à l’époque contemporaine. Musée de Préhistoire régionale de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée de Préhistoire régionale de Menton, le samedi 14 mai à 19:00

Les collections de céramiques du Musée de Préhistoire régionale de Menton couvrent toutes les périodes de la fin de la préhistoire à l’époque contemporaine, du vase néolithique à la céramique artistique mentonnaise des XIXe et XXe siècles. Les techniques de fabrication seront expliquées pour toutes les périodes concernées, comme l’autoglaçure des égyptiens de l’Antiquité, la sigillée de l’Antiquité romaine, la faïence… L’étude de la céramique en archéologie, la céramologie, sera abordée afin de montrer son importance pour la mise en évidence des cultures et des échanges entre groupes humains.

Découverte des collections de céramiques conservées au Musée de Préhistoire régionale de Menton. Explications sur les techniques de fabrication et la recherche en céramologie.

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

