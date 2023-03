Céramique – Démonstration de la technique de coulage terre La Céramique de Flo, 1 avril 2023, Bagnolet.

Céramique – Démonstration de la technique de coulage terre 1 et 2 avril La Céramique de Flo

Vous pourrez découvrir la fabrication de pièce en faïence à l’aide des moules en plâtre, du coulage à la pièce à la céramique terminée.

– Les différents moules à utiliser, du moule en plâtre simple au moule en 2,4 parties ou plus.

Les explications de dépouilles et contre-dépouilles et des brides.

Pourquoi le plâtre comme support, et lequel.

– Le matériel nécessaire.

– la préparation de la terre de coulage

– le coulage dans le moule en plâtre

– les temps à respecter

– le démoulage

– la finition des pièces coulées

La Céramique de Flo 7 rue de la liberté bagnolet Bagnolet 93170 Coutures Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

ceramique faïence

Florence SEMPÉ