La Céramique – Art et Patrimoine . De la terre vernissée à la création contemporaine Dieulefit

Drôme

La Céramique – Art et Patrimoine . De la terre vernissée à la création contemporaine Dieulefit, 28 juillet 2022, Dieulefit. Espace culturel LA HALLE 1, rue Justin Jouve Dieulefit

2022-07-28 14:30:00 – 2022-08-28 19:00:00

Dieulefit Drôme Dieulefit L’exposition vise à renforcer la renommée du pays « terre de potiers », à faire connaître l’histoire de la céramique, à attirer l’attention du public et des collectivités locales sur l’importance de ce patrimoine et son renouveau pmh@memoires-histoire.org +33 6 08 42 74 20 https://pmhdieulefit.org/ Espace culturel LA HALLE 1, rue Justin Jouve Dieulefit

Lieu Dieulefit Adresse Espace culturel LA HALLE 1, rue Justin Jouve Ville Dieulefit

