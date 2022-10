Jacques et Mylène La Centrifugeuse, Pau (64) / Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes, 30 mars 2023, Pau.

Jacques et Mylène Jeudi 30 mars 2023, 20h30 La Centrifugeuse, Pau (64) / Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes

Deux acteurs pour sept personnages dans un vaudeville contemporain qui malmène les codes du théâtre et allie sans complexe la modernité au kitsch, la tradition au trash, la finesse à l’indélicatesse.

La Centrifugeuse, Pau (64) / Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes avenue de l’Université, Pau Pau Nord Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Au commencement, il y a Mylène. Et Jacques. Et les autres. Il y a le salon d’un appartement, une porte d’entrée, une sonnette. Et un placard, dans lequel vient se cacher précipitamment Etienne. Et Maud. Et les autres. Car Jacques et Mylène est une comédie délirante, une tragique histoire d’amour, une parodie échevelée, un pastiche de série Z, un vaudeville contemporain qui malmène les codes du théâtre et allie sans complexe la modernité au kitsch, la tradition au trash, la finesse à l’indélicatesse. Une pièce où l’humour ne se compte plus en degrés, où le rythme dépasse la croisière, où le décalage et la cocasserie règnent en maîtres. Quand les 26000 couverts réduisent la tablée, le désordre et la surprise restent la règle, tout est possible. Et vraiment drôle.

Texte : Gabor Rassov

Création et interprétation : Ingrid Strelkoff et Philippe Nicolle

Mis en scène : Benoît Lambert

« … C’est nouveau même si ça ne l’est pas du tout, c’est surprenant même si ça ne l’est pas vraiment, le théâtre de boulevard est revisité par deux artistes de talent, Philippe Nicolle et Ingrid Strelkoff. Deux acteurs pour six personnages, une vraie performance, l’amour juré pour la vie, un vrai défi, une parodie de vaudeville jouée à merveille, un vrai régal. » La Gazette du Comminges

« Jacques et Mylène, c’est un hommage au trio mari-femme-amant qui a fait les choux gras des Au Théâtre Ce Soir des 70-80’s. Ratiboisé force dix par les frapadingues des 26000 couverts qui lorgnent du côté des Monty Python, un peu punks sur les bords, avec un décor imprévisible et des accessoires qui n’ont rien à faire là. Ça dépote un peu la Saint-Valentin ». Club et Concerts



