La Centrale en Chaleur – Guillaume Bailliart / Groupe Fantômas – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 15 décembre 2021, Nantes.

2021-12-15 Représentations du 14 au 16 décembre 2021 à 20h

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 14 au 16 décembre 2021 à 20h

Théâtre. Voici une farce. Son sous-titre pourrait être “Comment le spectacle humanitaire travestit l’irresponsabilité politique”. Voici le making off burlesque d’un film pornographico-philanthropique qui vise à récolter des fonds pour venir en aide aux victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Adaptée du roman japonais de l’auteur Genichiro Takahashi, cette joyeuse partie de théâtre – qui n’est en rien pornographique – sonde avec crudité et absurdité notre monde. Un monde dominé par une espèce suffisamment cinglée pour avoir construit l’outil de sa propre destruction. Dans les bureaux de production d’un film improbable, on suit les différentes étapes de ce projet humanitaire fantasque telle une tentative désespérée, tout à la fois corrosive et bourrée d’humour, de sauver ce qu’il nous reste d’humanité. Avec en toile de fond la fin du monde, l’obscénité politique et médiatique, le Groupe Fantômas livre une tentative communautaire et drôle qui hisse l’imaginaire au plus haut niveau du désastre. Alors, ensemble, imaginons l’inimaginable ! Librement inspiré du roman “La Centrale en Chaleur” de Genichiro TakahashiTexte : Romain Nicolas – Mise en scène : Guillaume BailliartAvec Georges Campagnac, Pierre-Jean-Etienne, Elsa Foucaud, François Herpeux, Marie Nachury + 1 choeur de volontaires Durée : 1h30 Public : à partir de 16 ans

T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr