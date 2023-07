EARL AUX DÉLICES LAITIERS – LARUE Lucie La Cense Godel Signy-l’Abbaye, 12 juillet 2023, Signy-l'Abbaye.

Signy-l’Abbaye,Ardennes

Dans sa ferme d’élevage, Lucie Larue fabrique une diversité de desserts gourmands et de friandises : caramels à la crème, confiture de lait, gâteaux de riz, crèmes brûlées, crèmes renversées, crèmes au chocolat, gâteaux de semoule, clafoutis aux griottes, meringues…etc à base de lait et d’œufs de la ferme !Sont également proposés : beurre, fromages frais et affinés. – Participation aux marchés des Producteurs de Pays à : – Launois-sur-Vence : au Relais de Poste, le 1er vendredi du mois – Charleville-Mézières : sur la Place Ducale, le 2ème vendredi du mois et le Driver Fermier et au marché couvert le samedi matin – La Cassine : au Couvent des Cordeliers, le 3ème vendredi du mois – Harcy : le dernier vendredi du mois Vente à la ferme tous les vendredis et samedis matin de 10h à 12h, et les autres jours sur rendez-vous..

fin : . .

La Cense Godel

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est



On her farm, Lucie Larue makes a variety of gourmet desserts and sweets: cream caramels, milk jam, rice cakes, crème brûlée, custard, chocolate cream, semolina cakes, cherry clafoutis, meringues, etc., all made with milk and eggs from the farm! Also available: butter, fresh and mature cheeses. – Participation in the markets of the Producers of Country in : – Launois-sur-Vence : at the Relais de Poste, the 1st Friday of the month – Charleville-Mézières : on the Place Ducale, the 2nd Friday of the month and the Driver Fermier and at the covered market on Saturday mornings – La Cassine : at the Couvent des Cordeliers, the 3rd Friday of the month – Harcy : the last Friday of the month Sale at the farm every Friday and Saturday mornings from 10am to 12pm, and the other days by appointment.

En su granja, Lucie Larue elabora una gran variedad de postres y dulces gourmet: caramelos de nata, mermelada de leche, tartas de arroz, crème brûlée, natillas, crema de chocolate, tartas de sémola, clafoutis de guindas, merengues, etc. ¡Todo ello elaborado con leche y huevos de la granja! También ofrece: mantequilla, quesos frescos y madurados – Participación en los mercados « Producteurs de Pays » en : – Launois-sur-Vence: en el Relais de Poste, el primer viernes del mes – Charleville-Mézières: en la Place Ducale, el segundo viernes del mes y el Driver Fermier y en el mercado cubierto los sábados por la mañana – La Cassine: en el Couvent des Cordeliers, el tercer viernes del mes – Harcy: el último viernes del mes Venta en la granja todos los viernes y sábados por la mañana de 10 a 12 horas, y otros días con cita previa.

Auf ihrem Bauernhof stellt Lucie Larue eine Vielzahl von Desserts und Süßigkeiten her: Sahnekaramellen, Milchkonfitüre, Reiskuchen, Crème brûlée, Crème renversée, Schokoladencreme, Grießkuchen, Sauerkirschen-Clafoutis, Baiser…etc. aus Milch und Eiern des Hofes!Außerdem werden Butter, frischer und gereifter Käse angeboten. – Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in : – Launois-sur-Vence: im Relais de Poste, am 1. Freitag des Monats – Charleville-Mézières: auf dem Place Ducale, am 2. Freitag des Monats und im Driver Fermier und in der Markthalle am Samstagmorgen – La Cassine: im Couvent des Cordeliers, am 3. Freitag des Monats – Harcy: am letzten Freitag des Monats Verkauf ab Hof jeden Freitag- und Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr, an anderen Tagen nach Vereinbarung.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme