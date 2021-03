La Cellule L’ Adresse du Printemps de septembre, 1 avril 2021-1 avril 2021, Toulouse.

### Projection du film « La Cellule » de Samir Ramdani

En écho à l’exposition _Effets secondaires_ qui dévoile les oeuvres de Myriam Mechita et Samir Ramdani au CIAM, Le Printemps de septembre et Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse proposent en exclusivité, le temps d’une soirée, _La Cellule_, dernier film de Samir Ramdani.

### Synopsis

_Aujourd’hui, c’est l’apocalypse. Et c’est au collège Charles Péguy que l’avenir du monde se décide : Un groupe d’enfants aux pouvoirs étranges prend les choses en main._

La Cellule, 2018, vidéo HD, 50’39, son stéréo, couleurs

Un projet tourné avec les éléves du Collège Charles Péguy et soutenu par la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques.

À cette occasion, retrouvez un entretien inédit entre Emmanuelle Hamon (Les Abattoirs), Anne-laure Belloc (Le Printemps de septembre) et Samir Ramdani.

_En partenariat avec Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse_

### Samir Ramdani

Né en 1979, Samir Ramdani est diplômé des Beaux-Arts de Toulouse. En 2010, il prend part au Pavillon au Palais de Tokyo, entre autres résidences et participe au 55ème Salon de Montrouge. Son travail, qui alterne entre installation vidéo, photographie et cinéma, explore le monde des arts plastiques et celui du cinéma. Samir Ramdani a participé à l’édition 2016 du festival où il présenta le film Superbe spectacle de l’amour (Collections Les Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse) au BBB Centre d’art.

[Site de l’Adresse du Printemps de Septembre ](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse/128)

