Bordeaux arc en rêve centre d'architecture Bordeaux Bordeaux, Gironde La cellule et le champ // conférence de Luis Callejas arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La cellule et le champ // conférence de Luis Callejas arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, 28 octobre 2021, Bordeaux. La cellule et le champ // conférence de Luis Callejas

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, le jeudi 28 octobre à 18:30

**la cellule et le champ** ————————– **Luis Callejas** architecte, LCLA office, Oslo et Medellín arc en rêve s’associe au capc dans le cadre de l’exposition “Absalon Absalon” présentée dans la nef de l’Entrepôt jusqu’au 2 janvier 2022 et invite des architectes pour montrer l’influence de l’œuvre de l’artiste israélien sur la profession **la cellule et le champ** **Luis Callejas**, architecte, LCLA office, Oslo et Medellín **le jeudi 28 oct. 18:30** Afin de décrire les cellules d’Absalon en terme d’architecture, et non seulement de sculpture, Luis Callejas se penche sur leur emplacement potentiel. À travers son intervention, il tente d’aborder les cellules comme des éléments permettant d’inventer un contexte, des objets redéfinissant à chaque fois l’espace dans lequel ils se situent. **la conférence sera précédée d’une visite commentée de l’exposition Absalon Absalon à 17:30** / prix du ticket d’entrée du musée, majoré de 1€ + infos : [http://www.capc-bordeaux.fr/en/node/2020](http://www.capc-bordeaux.fr/en/node/2020)

entrée libre

arc en rêve s’associe au capc dans le cadre de l’exposition “Absalon Absalon” et invite des architectes pour montrer l’influence de l’œuvre d’Absalon sur le travail des architectes arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T18:30:00 2021-10-28T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu arc en rêve centre d'architecture Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville arc en rêve centre d'architecture Bordeaux Bordeaux